Войска России освободили Ласточкино на Авдеевском направлении

Войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении, сейчас бойцы продолжают улучшать положение по переднему краю на этом участке фронта.

РИА Новости

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — говорится в сводке Министерства обороны. 24 февраля украинские СМИ писали, что ВСУ оставили населённый пункт Ласточкино, который находится вблизи Авдеевки. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки.