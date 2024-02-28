ВС России закрепились в освобождённом посёлке Ласточкино и продолжают наступление

В Минобороны России заявили, что российские войска закрепились в освобождённом посёлке Ласточкино и продолжают вести наступательные действия.

«Боевой дух наших бойцов высок, все готовы идти дальше, нас не сломить. Наше дело правое, победа будет за нами», — сказал заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным «Енисей».

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Ласточкино.

Также мотострелки группировки «Юг» уничтожили пехоту ВСУ под Соледаром.

Кроме того, артиллеристы ЦВО сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники.