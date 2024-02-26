На Авдеевском направлении: подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Ласточкино

Подразделения группировки «Центр» освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие продолжили улучшать положение по переднему краю на этом участке фронта. При этом в течение прошедших суток бойцы ВС РФ отразили восемь контратак и 15 атак штурмовых групп бригад ВСУ. Общие потери противника составили до 1275 военнослужащих.

Российские военнослужащие освободили от украинских националистов ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Это следует из сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Также на этом участке фронта было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ возле н. п. Уманское, Нетайлово и Очеретино (ДНР), отражено шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Северное, Первомайское и Петровское (ДНР) и две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ неподалёку от н. п. Ленинское и Новобахмутовка (ДНР).

Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

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На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ возле н. п. Песчаное (Харьковская область).

Отражено семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область), а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Терны (ДНР).

Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Курдюмовка, Андреевка и Красное (ДНР). Возле н. п. Новомихайловка (ДНР) отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию контрбатарейной борьбы.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное, Урожайное и Старомайорское (ДНР). Отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны возле н. п. Марфополь (Запорожская область).

Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады Нацгвардии Украины вблизи н. п. Орехов и Малая Токмачка (Запорожская область). В районе н. п. Работино (Запорожская область) отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 62 украинских БПЛА.