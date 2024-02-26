Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное.
Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили более 420 военнослужащих.
Ранее в Минобороны заявили, что войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.