Вооружённые силы России заняли более выгодные позиции и рубежи на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное.

Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили более 420 военнослужащих.

Ранее в Минобороны заявили, что войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.