РИА Новости: мотострелки группировки «Юг» уничтожили пехоту ВСУ под Соледаром
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал командир мотострелковой роты с позывным Аргуна.
По его словам, обнаруженный блиндаж находился на расстоянии до 1 км от позиций российских военных.
Отмечается, что огонь по блиндажу был открыт из орудия «Нона».
«Когда рассвело, мы навели туда артиллерию, применили 120-й калибр, два точных попадания», — сказал военный.
Ранее артиллеристы ЦВО сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники.
Также российские Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.