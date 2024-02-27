РИА Новости: мотострелки группировки «Юг» уничтожили пехоту ВСУ под Соледаром

Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск ВС России, уничтожили группу украинской пехоты в блиндаже на позициях в районе Соледара.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал командир мотострелковой роты с позывным Аргуна.

По его словам, обнаруженный блиндаж находился на расстоянии до 1 км от позиций российских военных.

Отмечается, что огонь по блиндажу был открыт из орудия «Нона».

«Когда рассвело, мы навели туда артиллерию, применили 120-й калибр, два точных попадания», — сказал военный.

Ранее артиллеристы ЦВО сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники.

Также российские Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.