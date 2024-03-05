Военная хроника проанализировала уничтожение HIMARS ВСУ в районе Никаноровки

Военная хроника проанализировала уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ в районе Никаноровки в Донецкой Народной Республике.

«В уничтожении HIMARS ВСУ есть несколько важных моментов. Во-первых, место уничтожения. Пусковую американской РСЗО M142 накрыли вместе с расчётом и сопровождением в районе Никаноровки (Добропольский район ДНР). Место несостоявшегося пуска — менее чем в 40 км от линии фронта», — говорится в заявлении.

Во-вторых, плотное осколочное поле и высота подрыва ракеты говорят о том, что применялась, предположительно, аэробаллистическая ракета ОТРК «Искандер» или один из новейших реактивных снарядов для РСЗО «Торнадо-С».

«В-третьих, ВСУ не первый раз перемещают дефицитные РСЗО западного производства поближе к ЛБС. Видимо, такие РСЗО всё чаще применяются как дальнобойная артиллерия для сдерживания ВС РФ на Авдеевском направлении. Кроме того, стоит отметить, что поражение происходит в тот момент, когда расчёт HIMARS готовится к стрельбе и атаки явно не ожидает», — пишет Военная хроника.

Отдельно в материале отмечается, что разведывательно-ударный контур ВС России, с помощью которого активно били по тылам ВСУ, продолжает работать по прямому назначению.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.