Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.

РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке ведомства. Также отмечается, что на данном направлении российские бойцы нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Ранее ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.