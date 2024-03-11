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Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке ведомства.

Также отмечается, что на данном направлении российские бойцы нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Ранее ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.

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