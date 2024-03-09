Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
- РИА Новости
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России в течение суток отразили две атаки украинской армии на этом направлении, потери ВСУ составили до 450 военнослужащих.
Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР.