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ВС России поразили комплекс Patriot в Харьковской области

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили комплекс Patriot в Харьковской области.
ВС России поразили комплекс Patriot в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, указывается в заявлении.

Также отмечается, что российскими войсками было уничтожено два вертолёта Ми-8 ВСУ на площадке в районе населённого пункта Новопавловка ДНР, цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области. 

Ранее в MWM отметили, что ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot.

Также в Forbes подчеркнули, что замена Украиной уничтоженных Patriot может занять годы.

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