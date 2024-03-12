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MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot

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Украинская армия не сможет восстановить потенциал ПВО после уничтожения ЗРК Patriot.
MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
  • © U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park

Об этом пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что заморозка США дальнейших поставок оружия с конца декабря «почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot».

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения комплекса Patriot на Украине.

Как писал Forbes, покупка для украинских войск новых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или годы.

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