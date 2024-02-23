В Минобороны России показали видео поражения комплекса Patriot на Украине

В Минобороны России опубликовали видео поражения армией американского комплекса Patriot на Украине.

«В результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие группировки «Юг» в ходе работы на Донецком направлении освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ.

По оценкам Минобороны России, противник потерял на этом направлении 410 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.