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В Минобороны России показали видео поражения комплекса Patriot на Украине

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В Минобороны России опубликовали видео поражения армией американского комплекса Patriot на Украине.
В Минобороны России показали видео поражения комплекса Patriot на Украине
  • © Минобороны России

«В результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие группировки «Юг» в ходе работы на Донецком направлении освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ.

По оценкам Минобороны России, противник потерял на этом направлении 410 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.

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