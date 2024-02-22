Военнослужащие группировки «Юг» в ходе работы на Донецком направлении освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ. По оценкам Минобороны России, противник потерял на этом направлении 410 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад» при поддержке авиации поражены боевики и техника 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка (Харьковская область).

Кроме того, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица М198 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С» и самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и поразили формирования 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Новомихайловка и Красногоровка (ДНР).

По данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, САУ Krab польского производства и «Богдана», гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика».

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили скопления боевиков и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны в районах н. п. Орловка и Тоненькое (ДНР).

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Отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах н. п. Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское (ДНР).

По оценкам МО РФ, противник потерял здесь до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, 26 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» в ходе активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Новодонецкое и Старомайорское (ДНР).

За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», пушку М-46, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий группировки «Днепр» поражены боевики и техника 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Щербаки (Запорожская область), Ивановка и Михайловка (Херсонская область). Наряду с этим отражены три атаки противника в районе н. п. Работино (Запорожская область).

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По оценкам МО РФ, украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin производства США, гаубица «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили ряд целей, среди которых пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. В 114 районах также поражены боевики и военная техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200, восемь реактивных снарядов системы HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM. Наряду с этим уничтожено 95 украинских беспилотников.