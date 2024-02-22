Экс-глава ЦРУ Гейтс признал, что инициатива в зоне СВО перешла к ВС России

Бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс признал, что инициатива в зоне специальной военной операции к настоящему моменту перешла к Вооружённым силам России.

Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

«Я уверен, что на данный момент это не тупиковая ситуация (на фронте. — RT), а русские снова завладели инициативой», — сказал Гейтс.

Он также назвал важным взятие Авдеевки российской армией.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.

11 февраля тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобождённого населённого пункта Весёлое в Донбассе.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.