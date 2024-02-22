Войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении

Войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.

РИА Новости

Об этом заявляет Министерство обороны Российской Федерации. «На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке. 11 февраля тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобождённого населённого пункта Весёлое в Донбассе. 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.