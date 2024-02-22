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Войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении

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Войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.
Войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом заявляет Министерство обороны Российской Федерации.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.

11 февраля тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобождённого населённого пункта Весёлое в Донбассе.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

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