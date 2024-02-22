Войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом заявляет Министерство обороны Российской Федерации.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.
11 февраля тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобождённого населённого пункта Весёлое в Донбассе.
17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.