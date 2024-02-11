Десантники установили российский триколор во взятом селе Весёлое в Донбассе

Тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобождённого населённого пункта Весёлое в Донбассе.

Как уточняет РИА Новости, флаг установили около мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.

«Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населённом пункте Весёлое (ДНР), которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!» — рассказал агентству на месте командир подразделения.

Уточняется, что таким образом бойцы посвятили эту победу дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.

Ранее Минобороны России опубликовало видео штурма опорника украинских военных во время освобождения села Весёлого в Донецкой Народной Республике.