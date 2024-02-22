ВС России ударили по пусковой установке ракетного комплекса Patriot ВСУ

Российские войска нанесли удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине ЗРК Patriot, который стоит на вооружении ВСУ.

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах», — сказано в сводке.

Российские средства ПВО при этом за сутки сбили ракету С-200, восемь снарядов HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM.