Силы ПВО России за сутки сбили ракету С-200 и восемь снарядов HIMARS
- РИА Новости
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM», — отмечается в сводке ведомства.
Уточняется, что также российскими войсками было уничтожено 95 украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.