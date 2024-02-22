Силы ПВО России за сутки сбили ракету С-200 и восемь снарядов HIMARS

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили ракету С-200, восемь снарядов HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM», — отмечается в сводке ведомства.

Уточняется, что также российскими войсками было уничтожено 95 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.