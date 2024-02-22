На Авдеевском направлении: в группировке войск «Центр» заявили об отражении семи контратак ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки войск «Центр» в ходе работы на Авдеевском направлении отразили семь контратак ВСУ на ряде участков. В секторе также сбиты четыре беспилотника противника. В группировке войск «Восток» рассказали об отражении одной контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. В этом районе также нанесено огневое поражение нескольким бригадам ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что за сутки военнослужащие объединения нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде и 128-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах Владимировки и Старомайорского на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, отражена контратака противника в районе Новозлатополя.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, за сутки на Авдеевском направлении отражено семь контратак 71-й егерской, 3-й штурмовой и 53-й механизированной бригад в районах Красногоровского участка, западнее Авдеевки и Ласточкина.

Кроме того, средства противовоздушной обороны в секторе сбили четыре беспилотника и реактивный снаряд системы HIMARS.

Наряду с этим пресс-служба Минобороны РФ опубликовала рассказы военнослужащих о недавних событиях в Авдеевке. Бойцы 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады Центрального военного округа заявили, что одни из самых ожесточённых боёв прошли в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ.

«Огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом — сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника. Практически каждый подвал был превращён в склад боеприпасов: миномётные мины, ручные гранатомёты, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатомётам, и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов — импортного производства», — говорится в сообщении МО.

Российские военнослужащие также отметили, что противник оставил на своих позициях большое количество улик, подтверждающих непосредственное присутствие наёмников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ.

В МО уточнили, что покинувшие позиции в Авдеевке боевики оставили, в частности, более 20 гранатомётов различных типов, в том числе автоматических. На позициях противника также найдены более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты, несколько тысяч патронов, изготовленных в Италии. Также захвачен терминал системы Starlink и тяжёлый квадрокоптер.

Кроме того, расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВДВ уничтожили живую силу ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Как отметили в ведомстве, расчёты этих боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве.

«От получения координат цели до первого залпа проходят считаные секунды, после чего проводится корректировка и повторный залп, после которого был уничтожен взвод украинских военных, а выжившие боевики спешно бежали», — отметили в МО.

Помимо прочего, экипажи штурмовиков Су-25 при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ. Лётчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-13. Пуски были совершены с кабрирования на предельно малой высоте», — заявили в ведомстве.

Наряду с этим замминистра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки «Центр», отличившимся при освобождении Авдеевки.

Бойцы получили медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших». В ходе награждения Горемыкин отметил высокий боевой дух военных, выполняющих задачи на передовой, и поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.