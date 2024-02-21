Российские военнослужащие группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Здесь также отражено семь контратак украинских вооружённых формирований. По оценкам Минобороны России, противник потерял на этом направлении до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также РСЗО «Град».

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад» поражены подразделения 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Чугуновка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того, отражено пять контратак в районе н. п. Синьковка (Харьковская область).

По оценкам российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли здесь до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и поразили подразделения 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах н. п. Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка (ДНР).

ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, в районе н. п. Маяки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям боевиков и технике 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Розовка и Водяное (ДНР). Кроме того, отражено семь контратак украинских формирований в районах н. п. Ласточкино, Кирово и Первомайское (ДНР).

По данным МО РФ, противник потерял на этом направлении до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», а также гаубицу Д-30.

Военкор RT Андрей Филатов ранее опубликовал кадры штурма Авдеевки от первого лица. В частности, в подготовленный корреспондентом материал вошли моменты зачистки террикона у коксохимического завода, которая стала ключевым моментом для развития успеха на этом участке фронта.

По данным МО РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» в ходе активных действий отразили контратаку противника в районе н. п. Новозлатополь (Запорожская область) и нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах н. п. Владимировка и Старомайорское (ДНР).

Противник потерял до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении войска группировки «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Вербовое и Луговое (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, САУ Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили за сутки ряд объектов, в том числе склад горючего, боевиков и военную технику ВСУ в 123 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM. Кроме того, уничтожено 99 беспилотников.