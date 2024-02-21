Противник потерял до 450 военнослужащих: в МО РФ заявили о взятии более выгодных позиций на Авдеевском направлении
ВС РФ за сутки заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
- РИА Новости
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В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад» поражены подразделения 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Чугуновка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того, отражено пять контратак в районе н. п. Синьковка (Харьковская область).
По оценкам российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли здесь до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и поразили подразделения 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах н. п. Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка (ДНР).
ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, в районе н. п. Маяки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям боевиков и технике 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Розовка и Водяное (ДНР). Кроме того, отражено семь контратак украинских формирований в районах н. п. Ласточкино, Кирово и Первомайское (ДНР).
По данным МО РФ, противник потерял на этом направлении до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», а также гаубицу Д-30.
Военкор RT Андрей Филатов ранее опубликовал кадры штурма Авдеевки от первого лица. В частности, в подготовленный корреспондентом материал вошли моменты зачистки террикона у коксохимического завода, которая стала ключевым моментом для развития успеха на этом участке фронта.
По данным МО РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» в ходе активных действий отразили контратаку противника в районе н. п. Новозлатополь (Запорожская область) и нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах н. п. Владимировка и Старомайорское (ДНР).
Противник потерял до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении войска группировки «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Вербовое и Луговое (Запорожская область).
ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, САУ Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили за сутки ряд объектов, в том числе склад горючего, боевиков и военную технику ВСУ в 123 районах.
Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM. Кроме того, уничтожено 99 беспилотников.