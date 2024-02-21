МО: подразделения России заняли новые рубежи на Авдеевском направлении

Подразделения ВС России группировки «Центр» заняли новые, более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении в зоне спецоперации.

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

На этом участке фронта российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Розовки и Водяного в ДНР.

Также бойцы армии России отразили семь контратак украинских военных в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского. Противник потерял до 450 военнослужащих, танк и четыре боевые машины пехоты. Также среди потерь ВСУ на этом направлении шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

20 февраля президент Владимир Путин заявил, что успех войск России в Авдеевке нужно развивать, но развитие должно быть подготовленным и обеспеченным. К настоящему моменту ВС России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта.