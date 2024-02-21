RT в Telegram
Подпишись

МО: подразделения России заняли новые рубежи на Авдеевском направлении

Короткая ссылка
Подразделения ВС России группировки «Центр» заняли новые, более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении в зоне спецоперации.
МО: подразделения России заняли новые рубежи на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

На этом участке фронта российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Розовки и Водяного в ДНР.

Также бойцы армии России отразили семь контратак украинских военных в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского. Противник потерял до 450 военнослужащих, танк и четыре боевые машины пехоты. Также среди потерь ВСУ на этом направлении шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

20 февраля президент Владимир Путин заявил, что успех войск России в Авдеевке нужно развивать, но развитие должно быть подготовленным и обеспеченным. К настоящему моменту ВС России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить