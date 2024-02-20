Путин: успех войск России в Авдеевке нужно развивать

Успех войск России в Авдеевке нужно развивать, но развитие должно быть подготовленным и обеспеченным, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Ситуация в Авдеевке — это, безусловно, успех, но его нужно развивать. Развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами», — сказал глава государства.

Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.