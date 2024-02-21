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Захарова: в США начинают понимать невозможность нанесения поражения России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России.
Захарова: в США начинают понимать невозможность нанесения поражения России
  • РИА Новости

Её заявление приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что от былого оптимизма Запада «не осталось и следа».

«Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм. Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России», — указала представитель МИД.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал американскую помощь Украине операцией по отмыванию денег.

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