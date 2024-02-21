Такер Карлсон назвал помощь США Киеву отмыванием денег
По его словам, $60 млрд не позволят Украине «одержать верх» над Россией.
«Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег», — цитирует журналиста ТАСС.
Также, по его словам, финансовая помощь США Киеву ведёт к отсрочке неизбежного мира.
Кроме того, Карлсон заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью по Украине.
Также журналист отметил, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы США.