Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал американскую помощь Украине операцией по отмыванию денег.

По его словам, $60 млрд не позволят Украине «одержать верх» над Россией.

«Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег», — цитирует журналиста ТАСС.

Также, по его словам, финансовая помощь США Киеву ведёт к отсрочке неизбежного мира.

Кроме того, Карлсон заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью по Украине.

Также журналист отметил, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы США.