Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США
По его словам, интервью готовилось около двух лет и он никому об этом не говорил.
Позже, как отметил журналист, информацию слили The New York Times, из-за чего интервью могло сорваться.
«Очевидно, они сделали это опять, они слили это The New York Times, чтобы сорвать интервью», — цитирует Карлсона РИА Новости.
По данным агентства, российская сторона предупреждала Карлсона, что интервью отменят в случае утечки информации.
Ранее Путин поделился впечатлениями после интервью Карлсону в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Также Путин допустил, что Карлсона могут арестовать в США.