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Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США

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Американский журналист Такер Карлсон выразил убеждение в интервью изданию Blaze, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы США.

По его словам, интервью готовилось около двух лет и он никому об этом не говорил.

Позже, как отметил журналист, информацию слили The New York Times, из-за чего интервью могло сорваться.

«Очевидно, они сделали это опять, они слили это The New York Times, чтобы сорвать интервью», — цитирует Карлсона РИА Новости.

По данным агентства, российская сторона предупреждала Карлсона, что интервью отменят в случае утечки информации.

Ранее Путин поделился впечатлениями после интервью Карлсону в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Также Путин допустил, что Карлсона могут арестовать в США.

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