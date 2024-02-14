Путин допустил, что Карлсона могут арестовать в США

Российский президент Владимир Путин допустил, что журналиста Такера Карлсона могут арестовать в Соединённых Штатах.

Об этом Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«(Джулиан. — RT) Ассанж сидит, и о нём никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят и всё», — ответил Путин на вопрос о том, считает ли он возможным арест Карлсона в США после интервью.

Путин отметил, что Ассанжа обвиняли в том, что он якобы выдал «государственные секреты», в то время как «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов».

«Тем не менее, наверное, теоретически всё возможно в сегодняшней Америке, в сегодняшних Соединённых Штатах», — заключил Путин.

Он отметил, что в случае ареста Карлсона США покажут миру своё истинное лицо «либерально-демократической» диктатуры.

Ранее число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 200 млн.