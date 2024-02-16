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Карлсон: финансовая помощь США Киеву ведёт к отсрочке неизбежного мира

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Финансовая помощь США Украине ведёт только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев.

Такое мнение в соцсети Х выразил американский журналист Такер Карлсон.

Кроме того, он отметил, что американский сенатор Линдси Грэм выразил идею давать финансовую помощь Украине в кредит, что, по словам Карлсона, является мошенничеством.

«Последняя схема Линдси Грэма убеждает республиканцев, что лучше одолжить Зеленскому $60 млрд, а не отдавать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество», — говорится в сообщении.

По мнению жунралиста, Украина никогда не вернёт долги, а данный план является «нечестным» способом отправить в регион больше неучтённого оружия и отсрочить мирное соглашение.

Ранее Грэм, придерживающийся антироссийской позиции, проголосовал против выделения нового пакета помощи Украине. Как сообщает The Washington Post, такое решение он принял под влиянием бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Также Карлсон заявил, что Украине не победить в конфликте с Россией даже с деньгами Запада.

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