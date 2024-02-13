Карлсон: Украине не победить в конфликте с Россией даже с деньгами Запада
С таким заявлением выступил журналист Такер Карлсон в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
«Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов восточной Украины», — сказал журналист.
Кроме того, Карлсон подчеркнул, что продолжение поддержки Киева со стороны западных стран приведёт к ещё большему количеству «погибших украинцев».
Ранее Карлсон заявил, что промышленный потенциал России намного серьёзнее, чем об этом думали США.
Также он назвал президента США Джо Байдена некомпетентным и отметил президентские способности Путина.