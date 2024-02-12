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Карлсон назвал Байдена некомпетентным и отметил президентские способности Путина

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Журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что считает президента США Джо Байдена некомпетентным.

«Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своём уме. В моей стране считается грубым говорить такое. Вызывает удивление, как мы дошли до того, что наш президент некомпетентен», — сказал американский журналист, слова которого приводит ТАСС.

Карлсон считает, что «никто не чувствует возможности открыто сказать об этом», притом что это не политическое наблюдение, а «констатация факта».

Журналист также рассказал о своём опыте пребывания в России и отметил, что, будучи самой большой страной, она «чрезвычайно разнообразна с точки зрения языков, культуры и религии».

«Сложно руководить такой страной на протяжении 24 лет, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы делать этого. А [Путин] способен на это, и вы это знаете», — отметил журналист.

Также знаменитый интервьюер признался, что Москва производит впечатление более чистого, безопасного и красивого города, чем любой американский город.

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