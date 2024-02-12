Журналист Карлсон: Москва намного приятнее любого американского города
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Об этом он сказал в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае.
«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 млн человек, намного приятнее любого города в моей стране», — цитирует журналиста РИА Новости.
Карлсон уточнил, что Москва производит впечатление более чистого, безопасного и красивого города, чем любой американский город.
Он добавил, что архитектура и услуги в столице России лучше, чем в любом городе США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира.