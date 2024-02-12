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Журналист Карлсон: Москва намного приятнее любого американского города

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединённых Штатах.
Журналист Карлсон: Москва намного приятнее любого американского города
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом он сказал в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае.

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 млн человек, намного приятнее любого города в моей стране», — цитирует журналиста РИА Новости.

Карлсон уточнил, что Москва производит впечатление более чистого, безопасного и красивого города, чем любой американский город.

Он добавил, что архитектура и услуги в столице России лучше, чем в любом городе США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира.

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