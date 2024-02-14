WP: сенатор Грэм проголосовал против новой помощи Украине под влиянием Трампа
Об этом пишет газета The Washington Post.
«Я говорил с Трампом сегодня, и он категорически против этого пакета», — приводит газета слова Грэма.
По данным издания, об этом политик сказал в сенате перед голосованием по выделению пакета помощи.
Отмечается, что Грэм неоднократно голосовал против этого пакета.
Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон подчёркивал, что конгрессмены не будут рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.