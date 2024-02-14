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WP: сенатор Грэм проголосовал против новой помощи Украине под влиянием Трампа

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Американский сенатор Линдси Грэм, который придерживается антироссийской позиции, проголосовал против выделения нового пакета помощи Украине в размере $60 млрд под влиянием бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Я говорил с Трампом сегодня, и он категорически против этого пакета», — приводит газета слова Грэма.

По данным издания, об этом политик сказал в сенате перед голосованием по выделению пакета помощи.

Отмечается, что Грэм неоднократно голосовал против этого пакета.

Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон подчёркивал, что конгрессмены не будут рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

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