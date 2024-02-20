«Узнали много интересной информации»: ВС РФ обнаружили в Авдеевке свидетельства присутствия наёмников из Канады и Грузии

Наёмники из Канады и Грузии, а также бойцы националистического подразделения «Азов»* принимали участие в боях за Авдеевку, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве продемонстрировали позиции бойцов, воевавших на стороне киевского режима, в районе железнодорожного вокзала города, который был освобождён российскими военными 17 февраля. При этом местные жители рассказали, что после того, как Авдеевка перешла под контроль России, они смогли выйти из подвалов и спокойно пополнить запасы воды.

Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск «Центр» продемонстрировали позиции ВСУ в районе железнодорожного вокзала города Авдеевки, которые пытались удерживать члены националистического подразделения — 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе батальона «Азов»*.

По данным Минобороны РФ, речь идёт об опорном пункте ВСУ, который располагался возле железнодорожной станции в одном из домов с толстыми стенами, построенном в начале прошлого века.

Там были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места подзарядки аккумуляторов, мастерская, запасы импортных лекарств и продовольствия, в том числе сухпайки канадского производства, принадлежавшие наёмникам из Канады и Грузии. Кроме того, были найдены неиспользованные патроны импортного производства и склад боеприпасов производства США и Чехии к 120-мм миномётам.

В Авдеевке зафиксировано присутствие наёмников из Канады и Грузии

Как заявил военнослужащий штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным ХМАО, опорный пункт националистов «был серьёзным», противник не намеревался отступать, но российские штурмовики продавили оборону.

«Здесь был «Азов». Насколько я помню, 3-й батальон у них. Взяли пленного. Он пошёл на диалог с нами, рассказал, что здесь принимали участие канадские наёмники. Мы узнали много интересной информации о местоположении противника и начали действовать дальше согласно этой информации. Наши ребята — наши штурмовики — сделали свою работу ответственно, достойно. Гордимся своим делом! И только вперёд!» — подчеркнул он.

Также в оборонном ведомстве опубликовали слова местных жителей, которые после освобождения города смогли выйти из подвалов и спокойно пополнить запасы воды, которая в городе в большом дефиците.

«Было очень страшно. Мы же в подвалах живём. Раньше могли выйти по воду, только когда затишье наступало, пригнувшись. А позавчера вышли, увидели военных — не понимаем, кто это. А тут смотрю: красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!» — подчеркнула женщина по имени Татьяна.

Кроме того, гражданские отмечают, что стремительное наступление российских подразделений не позволило украинским националистам взорвать уцелевшие здания и отдельные объекты инфраструктуры.

Жители Авдеевки об освобождении города

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным Минобороны РФ, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих. Общая площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км.

Глава государства, в свою очередь объявил благодарность соединениям и воинским частям, участвовавшим в боях за Авдеевку. Как отметили в пресс-службе Кремля, благодарность объявлена 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригаде, 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригаде 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригаде, 9-й отдельной мотострелковой бригаде, 114-й отдельной мотострелковой бригаде, 1454-му мотострелковому полку, 10-му танковому полку 1-го армейского корпуса; 6-му танковому полку, 80-му танковому полку, 239-му танковому полку 90-й танковой дивизии, добровольческой бригаде «Ветераны».

«Авдеевская операция — пример успешной методичной работы по овладению хорошо укреплённым городом. Наши войска измотали противника постоянными атаками штурмовиков, ударами артиллерии и авиации, натисками на фланги и позиции в самом городе», — пояснил в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Также они полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.