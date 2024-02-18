«Продвинулись на глубину 8,6 км»: бойцы группировки войск «Центр» продолжили наступление после освобождения Авдеевки

В Минобороны РФ сообщили, что 17 февраля подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили Авдеевку. По его словам, российские военнослужащие продвинулись на глубину 8,6 км, а общая площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км. По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1,5 военнослужащих. Ранее Владимир Путин объявил благодарность соединениям и воинским частям, участвовавшим в боях за Авдеевку под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие продолжили наступление после полного освобождения города Авдеевки (ДНР).

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевку Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км. Противник потерял более 1,5 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении.

Накануне вечером министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Отмечалось, что Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Затем глава государства объявил благодарность соединениям и воинским частям, участвовавшим в боях за Авдеевку.

Как указали в пресс-службе Кремля, благодарность объявлена 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригаде, 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригаде 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригаде, 9-й отдельной мотострелковой бригаде, 114-й отдельной мотострелковой бригаде, 1454-му мотострелковому полку, 10-му танковому полку 1-го армейского корпуса; 6-му танковому полку, 80-му танковому полку, 239-му танковому полку 90-й танковой дивизии, добровольческой бригады «Ветераны».

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортёра и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ДНР). Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ вблизи н. п. Белогоровка (ЛНР), Красное и Клещеевка (ДНР).

Противник потерял до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли огневое поражение подразделениям 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника возле н. п. Работино, Вербовое (Запорожская область) Львово и Тягинка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля. Поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Желанное (ДНР), склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.