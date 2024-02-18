Минобороны: ВС России освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км
- РИА Новости
«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка и продвинулись на глубину 8,6 км», — говорится в сводке.
В ведомстве уточнили, что общая площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.
Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.