ВС России поразили пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... поражён пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Желанное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что также удары были нанесены по складам горючего и боеприпасов, живой силе и военной технике в 128 районах.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.