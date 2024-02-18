С попавшими в плен украинскими военнослужащими часто происходят сильные перемены, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, бывшие солдаты ВСУ видят, что россияне совсем не такие, какими их преподносит пропаганда киевского режима. Наряду с этим в СМИ появилась информация, что атака на борт Ил-76, перевозивший украинских военнопленных в Белгородскую область, была совершена под давлением британских советников. В том теракте погибли 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождавших их российских военнослужащих.

Украинские военнослужащие, попавшие в плен, изменяют свои взгляды в отношении России, осознавая ложь киевского режима. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врёт киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», — рассказал Сальдо.

Он подчеркнул, что вокруг пленных оказываются люди, «к которым они привыкли с детства»: «Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно средних и старших возрастов, это нравится».

По его словам, также зафиксированы случаи поступления военнопленных солдат ВСУ на службу в Вооружённые силы РФ и добровольческие формирования.

В то же время РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что атака на борт Ил-76, перевозивший украинских военнопленных в Белгородскую область, была совершена под давлением британских советников.

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Трагический инцидент, в результате которого погибли 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождавших их российских военнослужащих, произошёл 24 января.

Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Самолёт был сбит американской системой Patriot.

В Кремле отмечали, что страны Запада отказываются принимать участие в международном расследовании катастрофы самолёта Ил-76, поскольку боятся «выйти на себя».

Ситуация в зоне СВО

Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на Краснолиманском направлении.

В состав группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8. Они нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.

«Сегодня была поставлена боевая задача по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника. Целями неуправляемых авиационных ракет НАР С-8 были легкобронированная техника противника, а также скопление живых сил. После чего выполнили противоракетный манёвр с дальнейшим возвращением на точку базирования», — рассказал пилот боевого вертолёта Ми-35М.

При этом на Купянском направлении разведка артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» выявила позицию расчёта артиллерийского орудия Д-30 ВСУ, после чего по нему было нанесено огневое поражение из 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б». Кадры с беспилотника подтвердили успешное выполнение огневой задачи.

Освобождение Авдеевки

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевки (ДНР), который представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Отмечалось, что российские войска проводят окончательную зачистку города от боевиков, блокирование украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — говорится в сообщении.

Как позднее добавил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в результате наступательных действий от украинских националистов освобождена территория площадью около 32 кв. км.

Он также отметил, что приказ главкома ВСУ об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки.

«Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», — заключил он.