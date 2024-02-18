Российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит в Белгородской области Вооружёнными силами Украины под давлением британских советников Киева.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что атака была совершена без согласования с украинским штабом противовоздушной обороны и без тщательной перепроверки информации о движении самолётов в Белгородской области.

Ранее Следственный комитет России выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.