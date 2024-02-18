С попавшими в плен украинскими солдатами происходят сильные перемены, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врёт киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», — сказал он РИА Новости.

По словам Сальдо, многие из военнопленных лучше себя чувствуют психологически.

«Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение», — пояснил он.

Украинский военнопленный из националистического объединения «Азов»* Роман Тутов ранее признался, что после ЧП со сбитым Вооружёнными силами Украины самолётом Ил-76 в Белгородской области боится возвращаться домой по обмену из опасения быть убитым своими же.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.