Украинский пленный боится возвращаться домой после крушения самолёта Ил-76

Украинский военнопленный из националистического объединения «Азов»* Роман Тутов признался, что после ЧП со сбитым Вооружёнными силами Украины самолётом Ил-76 в Белгородской области боится возвращаться домой по обмену из опасения быть убитым своими же.

Об этом Тутов рассказал в беседе с РИА Новости.

«Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», — сказал военный.

Он также назвал крушение Ил-76 преступлением и подчеркнул, что ответственные за ЧП люди должны понести наказание.

Ранее Следственный комитет России выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.