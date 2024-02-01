Песков: Запад не соглашается расследовать крушение Ил-76, боясь «выйти на себя»
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Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности Москвы провести международное расследование этой катастрофы.
«Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя», — сказал он.
В СК России сообщили, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.