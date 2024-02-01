RT в Telegram
Подпишись

Песков: Запад не соглашается расследовать крушение Ил-76, боясь «выйти на себя»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что страны Запада отказываются принять участие в международном расследовании катастрофы самолёта Ил-76, сбитого Вооружёнными силами Украины, посколько боятся «выйти на себя».
Песков: Запад не соглашается расследовать крушение Ил-76, боясь «выйти на себя»
  • AP
  • © Russian Investigative Committee

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности Москвы провести международное расследование этой катастрофы.

«Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя», — сказал он.

В СК России сообщили, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить