Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что страны Запада отказываются принять участие в международном расследовании катастрофы самолёта Ил-76, сбитого Вооружёнными силами Украины, посколько боятся «выйти на себя».

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности Москвы провести международное расследование этой катастрофы.

«Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя», — сказал он.

В СК России сообщили, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.