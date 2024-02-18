МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии поражение в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное и Клещеевка.

Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 400 военнослужащих.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.