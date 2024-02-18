RT в Telegram
Подпишись

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

Короткая ссылка
Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии поражение в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное и Клещеевка.

Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 400 военнослужащих.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить