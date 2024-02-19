Нанесли поражение трём бригадам ВСУ и отразили девять атак: МО РФ сообщило о действиях войск на Авдеевском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедших суток заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Также они полностью освободили Авдеевский коксохимический завод. Отражено девять атак штурмовых групп ВСУ и нанесено огневое поражение трём бригадам украинских войск. Потери противника составили 565 военнослужащих убитыми и ранеными.

Министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о ситуации в зоне проведения СВО сообщило, что в течение прошедших суток на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.

Наряду с этим было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Соловьёво и Тоненькое (ДНР). При этом было отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Ласточкино и Первомайское (ДНР).

Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что зафиксировано множество военных преступлений ВСУ в отношении жителей Авдеевки. Местные жители рассказали, что им пришлось пережить, особенно в последние недели, когда противник «остервенело относился как раз к гражданскому населению».

«Всё документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления», — цитирует Пушилина РИА Новости.

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Наряду с этим в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Противник потерял до 30 военнослужащих, танк Leopard, два бронетранспортёра и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22, 42, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ вблизи н. п. Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка (ДНР). Кроме того, отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Ленинское (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 102-й и 128-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Старомайорское (ДНР) и Червоное (Запорожская область). Также отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Шевченко (Запорожская область).

Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.