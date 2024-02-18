«Ювелирно разрушали узлы обороны»: эксперты — об успехе ВС РФ в операции по освобождению Авдеевки

Министерство обороны России заявило о полном освобождении Авдеевки войсками под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. От украинских формирований была очищена территория площадью 31,75 кв. км. Взятие Авдеевки, как отметили в военном ведомстве, позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, «тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима». По мнению экспертов, Авдеевку удалось освободить благодаря высокому уровню взаимодействия авиации, артиллерии и пехоты, а также неожиданным для противника тактическим действиям.

Минобороны России сообщило о полном освобождении Авдеевки группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. В общей сложности от украинских боевиков была очищена территория площадью 31,75 кв. км.

«Потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более полутора тысяч военнослужащих. Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводятся мероприятия по блокированию украинских боевиков, которые оставили город и закрепились на коксохимическом комбинате.

По данным Минобороны РФ, приказ об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после «начавшегося неконтролируемого бегства» украинских войск из города.

«Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», — сообщили в военном ведомстве.

Напомним, 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил об уходе подразделений из Авдеевки и закреплении на «более выгодных» рубежах обороны. Как пояснил военачальник, отступление позволяет избежать окружения украинской группировки.

За несколько дней до этого в своём Telegram-канале Сырский сообщил о чрезвычайно напряжённой обстановке на Авдеевском направлении. Главком ВСУ отметил, что российские войска имеют численное преимущество в личном составе, применяют управляемые авиационные бомбы, осуществляют плотный миномётный и артиллерийский обстрел украинских позиций.

Политическое руководство Украины также признало факт оставления Авдеевки. Как заявил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, ВСУ ушли из города, чтобы не оказаться в окружении.

В Минобороны РФ указали, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, «тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима».

По данным «Военной хроники», большую роль в боях за Авдеевку сыграла умелая работа российских артиллерийских подразделений. В ходе финального этапа операции удары по позициям ВСУ наносились максимально оперативно. Например, отработка РСЗО «Град» по целям занимала «не более четырёх—пяти минут вместе с выдвижением на позицию».

«На практике такой подход помог уничтожить значительное количество резервов ВСУ на участке Ласточкино — Авдеевка», — отмечают авторы «Военной хроники».

В данный момент российские войска ведут бои за Ласточкино и готовятся к битве за Орловку. Через эти населённые пункты осуществлялось снабжение авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, именно туда отошли отступившие из города украинские подразделения.

«В Ласточкине российские штурмы уже закрепились, взяв часть села. После закрепления взята небольшая пауза — по выявленным целям ВСУ с ночи активно работают артиллерия и авиация. Как только они отработают, продолжится движение в сторону Орловки», — сообщили в «Военной хронике».

RT обсудил с экспертами значение освобождения Авдеевки и особенности этой операции.

Главком ВСУ Александр Сырский в окружении других украинских военачальников

© oleksandr_syrskyi

— Насколько сложной была авдеевская операция? Какое военное и политическое значение имеет освобождение этого города?

Подполковник запаса Олег Шаландин:

— Бои за расположенную на севере от Донецка Авдеевку завязались фактическим с начала СВО. Город было важно освободить по нескольким причинам.

Во-первых, это обеспечение безопасности столицы ДНР, пресечение регулярных артиллерийских обстрелов ВСУ. Во-вторых, это возможность продолжать наступление на другие населённые пункты ДНР.

Битва за Авдеевку стала непростым испытанием для нашей армии. С 2014 года украинское командование уделяло большое внимание строительству инженерных сооружений в этом населённом пункте и их интеграции в городскую инфраструктуру.

В частности, в Авдеевке было создано множество бетонных укреплений с проходами через жилые здания, появились хорошо обустроенные подземные коммуникации. Это позволяло противнику накапливать личный состав, оружие, боеприпасы и достаточно долго оказывать сопротивление.

Небольшая по площади Авдеевка превратилась в нависающий над Донецком мощнейший укрепрайон. Степень тяжести боёв за неё я бы сравнил с тем, что происходило в Мариуполе.

Поэтому освобождение Авдеевки — это, без сомнения, важный успех российской армии. Тогда как для ВСУ — это снижение возможностей для террористических обстрелов Донецка и ощутимая репутационная потеря, особенно для нового главкома Сырского.

Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин:

— В военном отношении Авдеевка была, пожалуй, мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Оборонительная инфраструктура противника состояла из опорных пунктов, укреплённых огневых точек, подземных коммуникаций, промышленных зон, где крайне сложно вести боевые действия.

В связи с этим в оперативном отношении взятие Авдеевки является безусловным успехом нашей армии. Мы снижаем опасность для мирных жителей Донецка и выходим на оперативный простор, позволяющий продолжать освобождение Донбасса.

Военнослужащий подразделения интернациональной бригады «Пятнашка» на Авдеевском направлении.

РИА Новости

© Сергей Аверин

Конечно, этот процесс вряд ли будет быстрым. Необходимо настраиваться на напряжённую методичную работу по блокированию других укрепрайонов противника.

В то же время я очень надеюсь, что в непростом деле освобождения Донбасса нашим войскам поможет фактор снижения морального духа ВСУ. Падение Авдеевки должно заметно ослабить желание украинских боевиков воевать за Сырского и Зеленского.

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Полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Авдеевка входит в так называемую Угледарскую дугу (Угледар, Марьинка, Соледар, Артёмовск), которая делит ДНР на освобождённые районы и территории под контролем бандеровского режима. Взятие Авдеевки даёт возможность продолжать наступательные действия. Наряду с этим она важна для нас ещё и как транспортный узел.

Для нашего противника потеря очередного укрепрайона — это прежде всего удар по морально-психологическому состоянию личного состава ВСУ, особенно после неудачного контрнаступления и смены главкома на менее компетентного Сырского.

— Как российской армии удалось овладеть Авдеевкой? Какие новые тактические приёмы применялись в боях за этот укрепрайон?

Подполковник запаса Олег Шаландин:

— В Авдеевке враг построил свою оборону таким образом, чтобы наносить российским войскам ощутимые потери. Бои в городе в принципе тяжелее даются именно наступающим силам, потому что они априори скованы в применении тяжёлой техники. Огромное количество работы приходится выполнять штурмовой пехоте, что, естественно, приводит к значительным потерям.

Чтобы избежать затяжных и кровопролитных городских боёв, российское командование сосредоточило усилия на атаках по флангам авдеевской группировки и на ударах по путям её снабжения. Для этого активно применялась авиация и артиллерия. Одновременно проводились штурмовые действия в городской застройке.

На мой взгляд, в Авдеевке была применена эффективная схема наступления на город-крепость. ВС РФ смогли создать настолько сильное давление, что противник оказался перед угрозой блокады и оставил те рубежи, которые гипотетически мог оборонять. Опыт, полученный нашей армией под Авдеевкой, однозначно пригодится при взятии других укрепрайонов.

Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин:

— Прежде всего необходимо сказать, что в Авдеевке российская армия учитывала опыт боёв в агломерациях. Это освобождение Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Северодонецка и Артёмовска.

Украинские войска под Авдеевкой

© Vlada Liberova/Libkos/Getty Images

Накопленный опыт проявился в хорошо налаженном взаимодействии между артиллерией, авиацией и пехотой. Особенно помогли ВКС, которые, можно сказать, ювелирно разрушали узлы обороны противника. На высоком уровне было и огневое сопровождение наших штурмовых групп.

Очень грамотный приём применили российские штурмовики, которые в январе зашли в тыл украинским боевикам, пользуясь подземным тоннелем, который был создан из обычной стальной трубы диаметром 80 см. Такой дерзкий нестандартный манёвр позволил выйти на два километра в тыл группировки ВСУ, которая удерживала бывшую базу отдыха «Царская охота».

Обустройство данной коммуникации отняло много времени и ресурсов. Однако эти усилия полностью оправдались. Благодаря удару в тыл удалось прорвать мощнейшую линию обороны ВСУ на юге Авдеевки. В целом взятие «Царской охоты» серьёзно осложнило положение украинского гарнизона.

К этому стоит добавить, что в январе—феврале для противника критически обострилась проблема снарядного голода. Сопротивление становилось бессмысленным. Но, скорее всего, Зеленский до последнего настаивал на удержании Авдеевки, а Сырский не решался ему возразить.

Полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Авдеевская операция — пример успешной методичной работы по овладению хорошо укреплённым городом. Наши войска измотали противника постоянными атаками штурмовиков, ударами артиллерии и авиации, натисками на фланги и позиции в самом городе.

Зеленский постоянно перебрасывал под Авдеевку резервы, видимо, рассчитывая удержать город дольше, чем это в итоге получилось. В Авдеевке наши войска одержали победу над хорошо подготовленными, можно сказать, элитными подразделениями ВСУ. Как и в Артёмовске, вражеские формирования понесли значительные потери, были фактически перемолоты.