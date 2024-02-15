Битва за «Зверинец»: как российская армия зачистила важнейший укрепрайон ВСУ

В начале февраля 2024 года российские войска окончательно взяли под полный контроль укрепрайон «Зверинец», расположенный между Марьинкой и Новомихайловкой (ДНР). Эти мощные оборонительные позиции ВСУ, оборудованные на бывшей звероферме, были настоящей занозой для этого участка фронта на Южно-Донецком направлении. Бои за опорные пункты, расположенные рядом со «Зверинцем», не прекращались с лета прошлого года. Военнослужащие 33-го мотострелкового полка рассказали корреспонденту RT подробности штурма укрепрайона.

Как рассказывает RT командир роты разведки 33-го мотострелкового полка с позывным Ястреб, большую часть укрепрайона «Зверинец» удалось освободить к лету 2023 года.

«Это была тяжёлая операция. Сам «Зверинец» представлял собой комплекс из нескольких зданий с оборудованными внутри позициями, подходы к которым были основательно заминированы, — говорит он. — Ночью сапёры тихо снимали мины, и в образовавшиеся проходы сразу заходили штурмовики».

Однако часть «Зверинца» после основательного летнего штурма осталась под ВСУ — и выбить их оттуда никак не удавалось. Окончательное освобождение знаменитого укрепрайона силами российских войск, в том числе 33-го мотострелкового полка, произошло уже после освобождения Марьинки.

«Нам удалось захватить опорники и хорошенько отбросить врага на запад, существенно продвинувшись вперёд», — рассказывает командир штурмовой роты с позывным Удав.

По его словам, это продвижение дало возможность соседним российским подразделениям работать по Новомихайловке и развивать успех на Марьинском направлении в целом.

«Достаточно вспомнить, сколько времени вязли мы в этой Марьинке, которую с одной стороны как раз и поддерживал пресловутый «Зверинец». Сейчас Марьинка освобождена полностью — необходимо развивать укрепления на этом направлении», — говорит Удав.

RT

«Похищали вместе с операторами»

Командир штурмовой роты вспоминает, что во время боёв за «Зверинец» противник постоянно пытался устанавливать свои станции РЭБ для борьбы с нашими дронами.

«Очень хитро их маскировал, а наши штурмовые и разведывательные группы их похищали, иногда даже с оператором. У нас была возможность их выявлять. Если нашему дрону что-то мешает, то, значит, появилась станция. Разведка находила их, и дальше мы, используя плохую погоду, действовали несколькими группами и забирали как сами станции, так и операторов, которые их обслуживали», — рассказывает Удав.

На вопрос, забирали ли бойцы операторов живыми, Удав отвечает: «Не всегда».

Я интересуюсь, какие ещё запоминающиеся подвиги совершили наши солдаты. Удав упорно не хочет вдаваться в конкретику штурмовой работы.

«У моих подчинённых рутинная работа. Нам ставят задачи — мы должны их выполнять», — говорит офицер, который также отмечает и героическую работу танкистов.

«Они буквально на ощупь идут по проходам, а иногда даже при обнаружении мины визуально совершают просто чудеса пилотажа в тяжёлом грунте, в тяжёлых условиях», — говорит он.

RT

Молодой офицер-танкист Никита рассказывает: на днях они разнесли вражеский АГС. Подтверждения поражения цели пришлось ждать несколько дней.

«Но такая у нас специфика работы. Цель не считается поражённой, пока об этом не доложит разведка, — говорит он. — При этом те или иные вражеские точки поражаются ежедневно. Это либо блиндажи, либо вражеская техника, либо даже миномёты».

О своей работе рассказывает и Лыжник, командир гаубичного самоходного артиллерийского взвода штурмового отряда. Его задача — прикрыть штурмовые группы, когда те идут в наступление.

«Помню, мы постоянно пытались поймать один украинский танк, — рассказывает Лыжник. — По движущейся мишени попасть не так-то просто. Но мы его всё-таки подбили. Цель была подавлена, он прекратил свою работу, откатился и больше в районе не появлялся».

RT

Также недавно артиллеристы, по словам Лыжника, уничтожили группу сапёров противника.

«Мы попали прямо в мину — снаряд сдетонировал, и вся группа погибла, — рассказывает боец. — Ещё недавно провели срыв ротации противника. Мы устроили артиллерийскую засаду — это когда идёт перестрелка по определённым точкам и мы ждём команды. Каждый час меняются метеоусловия и приходится перенаводить орудия. Расстояние большое, рассчитываются все параметры, а снаряд минуту летит. И нужно рассчитать, чтобы прилёт был прямо по противнику. Но всё прошло удачно. Наш снаряд попал непосредственно в группу пехоты, которая пришла на ротацию».

Впрочем, по словам бойцов, все эти истории — лишь маленькие эпизоды большой работы, которую проделывает 33-й мотострелковый полк. И сейчас, после взятия «Зверинца», подразделению предстоит двигаться дальше. Останавливаться до полной победы никто не собирается.

