«Наши ребята сожгли два американских БТР, навели шороху»: как российские бойцы выдавливают ВСУ с позиций в ходе СВО

Запорожское направление продолжает оставаться в центре внимания и постоянно фигурирует в сводках с передовой. После того как здесь захлебнулось наступление украинских войск, инициатива перешла к российской армии. Бойцы рассказали корреспонденту RT, как встречают противника на передовой.

Здесь, где ещё полгода назад должны были идти Leopard и Bradley, отвоёвывая каждый метр, продвигается 136-я бригада 58-й армии, успевшая повоевать на самых горячих участках фронта — и под Донецком, и на Времевском выступе.

Теперь российские мотострелки выдавливают ВСУ обратно, отбивая оставшееся в серой зоне село Работино, которое практически превратилось в место ритуального заклания украинской техники и пехоты и породило термин «работинская мясорубка». Здесь стоит зима, но нога проваливается по колено в запорожский чернозём. Снаряды не экономят ни наши ребята, ни вэсэушники.

«Буквально вчера-позавчера были хорошие успехи, сегодня работа только началась, поэтому результаты будут к утру. Весь день противника давила наша артиллерия, подавляла опорные пункты, после них пойдут работать штурмовики», — рассказывает командир батальона Волна.

Летом в ходе «контрнаступления» ВСУ потребовалось три месяца, чтобы подобраться к н. п. Работино. Они смогли продвинуться сюда по лесопосадкам, но после этого наступательный потенциал был исчерпан.

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«У нас уже есть результаты. Осложняется всё минной обстановкой, они много заминировали. Это самое проблематичное. Сейчас они тоже пытаются как-то атаковать, у них будто неисчерпаемый человеческий ресурс, постоянно заходят новые бригады. Но темпы давно не те, и крупных атак, как это было раньше, ВСУ уже не проводят», — поясняет комбат.

Вытащил 30 человек и заодно уничтожил танк

Сам Волна, как и большинство бойцов в батальоне, воюет после ранения, которое он получил в апреле прошлого года под Донецком. Пролечился в госпитале и вернулся к своим бойцам, с которыми служит практически с начала СВО. Поначалу приходилось лично участвовать в боях. Сейчас работа командира изменилась — это в основном организация и ведение боя, но штаб расположен на передовой, так что Волна, будучи командиром, всё равно оказался в самой гуще боя.

Его заместитель Врата охотно рассказывает о подвигах бойцов батальона. Например, был случай, когда под артиллерийский обстрел противника попала группа из 14 человек — десять разведчиков и четыре сапёра.

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После гибели нескольких человек и ранения большей части группы командир роты с позывным Алтай сориентировался на месте и с одним подчинённым прополз больше полукилометра под обстрелом, чтобы вытащить своих. Награду за подвиг командир роты получить не успел — через несколько недель Алтай погиб в одном из боевых выходов. Боевых эпизодов, по признаниям Волны, хватало и на других участках фронта.

«Или вот, к примеру, на Времевском выступе во время контрнаступления противника наша группа встречала ВСУ в условиях очень жёсткого обстрела. Там есть посёлок Урожайное, на него пошёл накат в составе четырёх бронегрупп при поддержке танка. Наши ребята, два экипажа, шесть человек, выдвинулись на них, сожгли два американских бронетранспортёра, навели шороху, сзади ещё подтянулись танки, и противник стал отступать. Для наступления войска противника были подготовлены очень хорошо. Ракеты от HIMARS порой пытались применять не просто по важным целям, но даже по одному танку. Но наши люди даже в таких условиях противника разбили профессионально», — рассказывает Врата.

Из больших и малых подвигов складывается история батальона. Сам Врата тоже был ранен — он приехал из отпуска, где женился, и тоже попал на Времевский выступ. Только успел выставить людей на позиции, как прилетела кассета. Осколочные ранения правой ноги, левой руки и головы. В ноге и руке до сих пор остались мелкие осколки, засевшие слишком глубоко.

Разговор об обстановке и перспективах Запорожского направления идёт под ритмичное попискивание мышей — и тех, что бегают по домику, и тех, что попались в клеевые ловушки. Кота здесь не держат: кот и клеевые ловушки — взаимоисключающие факторы, потому что кот может попасться в ловушку точно так же, как и мышь.

«А теперь я тебя познакомлю с бойцом, который награждён Георгиевским крестом за удачную операцию спасения», — говорит Врата.

В прихожей без брони сидит молодой парень с позывным Каток. Он механик-водитель БМП, и ему удалось вытащить на броне 30 бойцов, а заодно сжечь вражеский танк.

«Мы брали Новополь, — вспоминает Каток. — После того как зашли в село и начали закрепляться, пошло окружение. Много пехоты, около 11 единиц техники. Работали по нам всем, что было. Кассетами, фосфор кидали, зажигалки, со всех сторон нас поливали, брали в кольцо. Мы тогда с наводчиком Мироном начали подходить к машине, мы её замаскировали, чтобы не сожгли. Подходим, а там с трёх машин вся пехота, человек 30, плюс танкисты, чьи танки подбили. Начали уходить, и по радиосвязи наводчик говорит, что надо развернуться, наши парни остались на передке. Мы начали разгоняться, но машина начала тонуть на пашне. И вдруг по нам отработал танк противника. Наводчик быстро заметил и сразу сделал выстрел в ответ. Танк противника начал гореть. Сделали отвлекающий манёвр, все наши начали уходить, и в этот момент начал работать второй танк. Группу мы скинули в серой зоне и обратно вернулись прикрывать и забирать тех, кто заходил последний».

За этот бой наводчика наградили орденом Мужества, Катка — Георгиевским крестом IV степени.

Следующим утром я выехала на позиции, недавно отбитые у ВСУ. На них только-только закрепилась наша пехота.

Немолодой боец по имени Юрий с философским спокойствием говорит: «Стабильная здесь обстановка. Для нас это обыденность. Последний выход — мы хорошо им поддали. Очень хорошо. Продвинулись вперёд, зашли на лесополку, взяли, закрепились. Хорошо прошли».

ВСУ здесь активно применяют артиллерию. Наши окапываются на позициях только по ночам. Днём мешают дроны, артиллерия. Приходится и днём зарываться, и лёжа под обстрелом. Главное — зарыться по пояс, дальше проще.

Фронт на Запорожском направлении постепенно начинает двигаться, но не в ту сторону, как изначально планировали ВСУ. Наши бойцы работают эффективно, продвигаясь вперёд там, где в июне ударными кулаками должны были идти Leopard и Bradley.