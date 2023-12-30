«Донбасс для нас не пустой звук»: как дочь награждённого за отвагу добровольца помогает бойцам на СВО

Отец жительницы Елабуги Варвары Колесниковой ушёл добровольцем на спецоперацию весной прошлого года. Девушка, до этого почти десять лет занимавшаяся зооволонтёрством, стала помогать участникам СВО. Колесникова рассказала RT, какие вещи привозит «за ленточку», что оказалось самым сложным при доставке гуманитарки и почему её не пугают обстрелы.

Волонтёрский стаж 31-летней жительницы Елабуги Варвары Колесниковой — около десяти лет. Она организатор и куратор группы «Твори добро», помогающей брошенным и бездомным животным, часто — получившим травмы.

«Я арендую участок, где живут около 30 животных, в основном инвалидов, которым нужны особый уход и забота. В соцсетях меня активно поддерживают и помогают мне в этом нелёгком, но любимом деле», — рассказывает Варвара RT.

Весной 2022 года отец Варвары Геннадий уехал на спецоперацию добровольцем. По её словам, именно тогда для неё началась новая эра волонтёрства — помощь бойцам.

«Он уехал ночью, никому ничего не сказав. Позвонил уже оттуда, — вспоминает она. — Для нас это не было неожиданностью. Наоборот, было бы странно, если бы папа остался в стороне. У нас бабушка оттуда, там живут мои братья, сёстры. Для нас Донбасс не пустой звук. Мы в курсе были, что там происходит, забирали оттуда многих наших родственников. Отец мой — за справедливость. Это же наша общая земля, там тоже живут наши люди — в Татарстане у каждой второй семьи там родственники, и за них нужно заступиться. Мы единый народ, который хотят разъединить».

© Из личного архива

Когда уехал отец Вари, девушка решила привезти ему гуманитарную помощь. Колесникова подчёркивает, что она ни в коем случае не умаляет степень участия государства в обеспечении российской армии, но помощь от простых людей бесценна.

«Бывает, что во время очередного отчёта о поездке, когда я рассказываю, чего и сколько было передано нашим бойцам, в комментариях пишут: «А что, государство не может солдат трусами обеспечить?» Может. Но поймите, там другие условия. Я там была несколько раз, там без преувеличения грязи по колено. Погода такая. Одежда изнашивается гораздо быстрее, и условий для стирки и сушки там нет. А солдату после возвращения в окоп хочется переодеться в сухое, просто чтобы не заболеть», — объясняет Варвара.

«Страшно быть равнодушным»

Подготовка к первой поездке заняла несколько месяцев, говорит собеседница RT. По её словам, основной проблемой стала логистика.

«Вышли в итоге на волонтёров, водителей, которые готовы были туда поехать, — рассказывает она. — Матери, жёны стали объединяться в чаты. Арендовали склад, куда люди могли принести гуманитарную помощь: консервы, горелки. Начали плести маскировочные сети. Бабушки тоже захотели помочь. Пенсию отдавать, конечно, они не могут, но носки связать им в радость. Так у нас получилось целое волонтёрское движение».

© Из личного архива

Осенью 2022 года Варвара впервые поехала с гуманитарной помощью участникам СВО. «Мы договорились с папиными сослуживцами встретиться на границе. Они отвозили бойцов в госпиталь и на обратном пути забрали у нас груз. Это была самая сложная поездка, когда всё делалось на ощупь, — рассказывает Колесникова. — В июне этого года мы уже всё продумали, согласовали маршрут именно до ребят. И сейчас мы ездим непосредственно до точки, стараемся делать это как можно чаще».

Отец Варвары находится в Запорожской области. Пару раз за время поездок к нему Колесникова с другими волонтёрами попадали под обстрелы, но, по словам девушки, её это не останавливает: «Что значит «страшно»? Страшно быть равнодушным, а когда помогаешь и знаешь, что делаешь благое дело, ничего не страшно».

Смелость у Колесниковых явно семейная — отец Вари, командир расчёта, был награждён медалью «За отвагу».

«Прошлой зимой папа и его боевые товарищи попали под сильный обстрел. Единственные, кто не пострадал, — папа и водитель. Они вдвоём вывезли всех раненых и довезли до госпиталя, несмотря на то что их по дороге продолжали обстреливать. А на обратном пути забрали всё вооружение, чтобы оно не досталось врагам», — рассказывает собеседница RT.

Помогают бойцам Колесниковы всей семьёй. В зоне спецоперации процесс координирует отец Вари: собирает и передаёт списки необходимых вещей для своего и соседних батальонов. А когда Геннадий приезжал на награждение, то попросил у спонсоров тепловизор и доставил его на передовую.

«Наш дом стабильно раз в месяц напоминает вокзал. Люди ходят туда-сюда, коробки стоят, баулы, сумки. Мы всей семьёй упаковываем, грузим. Упаковать нужно тоже правильно. Боец, открыв посылку, должен найти там всё необходимое для себя, а не искать, кому попала коробка с носками, — делится Варвара. — Также я привожу солдатам личные посылки от их родных, детские письма. Присылают из Амурской области, Владивостока и других далёких от Елабуги городов и сёл. Когда передаёшь что-то нужное, пусть даже это напоминающая о доме мелочь, и видишь, как ребята радуются и расцветают, то понимаешь, что всё делаешь правильно».