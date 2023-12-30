«Донбасс для нас не пустой звук»: как дочь награждённого за отвагу добровольца помогает бойцам на СВО
Как дочь награждённого за отвагу добровольца помогает бойцам на СВО
- © Из личного архива
Волонтёрский стаж 31-летней жительницы Елабуги Варвары Колесниковой — около десяти лет. Она организатор и куратор группы «Твори добро», помогающей брошенным и бездомным животным, часто — получившим травмы.
«Я арендую участок, где живут около 30 животных, в основном инвалидов, которым нужны особый уход и забота. В соцсетях меня активно поддерживают и помогают мне в этом нелёгком, но любимом деле», — рассказывает Варвара RT.
Весной 2022 года отец Варвары Геннадий уехал на спецоперацию добровольцем. По её словам, именно тогда для неё началась новая эра волонтёрства — помощь бойцам.
«Он уехал ночью, никому ничего не сказав. Позвонил уже оттуда, — вспоминает она. — Для нас это не было неожиданностью. Наоборот, было бы странно, если бы папа остался в стороне. У нас бабушка оттуда, там живут мои братья, сёстры. Для нас Донбасс не пустой звук. Мы в курсе были, что там происходит, забирали оттуда многих наших родственников. Отец мой — за справедливость. Это же наша общая земля, там тоже живут наши люди — в Татарстане у каждой второй семьи там родственники, и за них нужно заступиться. Мы единый народ, который хотят разъединить».
- © Из личного архива
Когда уехал отец Вари, девушка решила привезти ему гуманитарную помощь. Колесникова подчёркивает, что она ни в коем случае не умаляет степень участия государства в обеспечении российской армии, но помощь от простых людей бесценна.
«Бывает, что во время очередного отчёта о поездке, когда я рассказываю, чего и сколько было передано нашим бойцам, в комментариях пишут: «А что, государство не может солдат трусами обеспечить?» Может. Но поймите, там другие условия. Я там была несколько раз, там без преувеличения грязи по колено. Погода такая. Одежда изнашивается гораздо быстрее, и условий для стирки и сушки там нет. А солдату после возвращения в окоп хочется переодеться в сухое, просто чтобы не заболеть», — объясняет Варвара.
«Страшно быть равнодушным»
Подготовка к первой поездке заняла несколько месяцев, говорит собеседница RT. По её словам, основной проблемой стала логистика.
«Вышли в итоге на волонтёров, водителей, которые готовы были туда поехать, — рассказывает она. — Матери, жёны стали объединяться в чаты. Арендовали склад, куда люди могли принести гуманитарную помощь: консервы, горелки. Начали плести маскировочные сети. Бабушки тоже захотели помочь. Пенсию отдавать, конечно, они не могут, но носки связать им в радость. Так у нас получилось целое волонтёрское движение».
- © Из личного архива
Осенью 2022 года Варвара впервые поехала с гуманитарной помощью участникам СВО. «Мы договорились с папиными сослуживцами встретиться на границе. Они отвозили бойцов в госпиталь и на обратном пути забрали у нас груз. Это была самая сложная поездка, когда всё делалось на ощупь, — рассказывает Колесникова. — В июне этого года мы уже всё продумали, согласовали маршрут именно до ребят. И сейчас мы ездим непосредственно до точки, стараемся делать это как можно чаще».
Отец Варвары находится в Запорожской области. Пару раз за время поездок к нему Колесникова с другими волонтёрами попадали под обстрелы, но, по словам девушки, её это не останавливает: «Что значит «страшно»? Страшно быть равнодушным, а когда помогаешь и знаешь, что делаешь благое дело, ничего не страшно».
Смелость у Колесниковых явно семейная — отец Вари, командир расчёта, был награждён медалью «За отвагу».
«Прошлой зимой папа и его боевые товарищи попали под сильный обстрел. Единственные, кто не пострадал, — папа и водитель. Они вдвоём вывезли всех раненых и довезли до госпиталя, несмотря на то что их по дороге продолжали обстреливать. А на обратном пути забрали всё вооружение, чтобы оно не досталось врагам», — рассказывает собеседница RT.
Помогают бойцам Колесниковы всей семьёй. В зоне спецоперации процесс координирует отец Вари: собирает и передаёт списки необходимых вещей для своего и соседних батальонов. А когда Геннадий приезжал на награждение, то попросил у спонсоров тепловизор и доставил его на передовую.
«Наш дом стабильно раз в месяц напоминает вокзал. Люди ходят туда-сюда, коробки стоят, баулы, сумки. Мы всей семьёй упаковываем, грузим. Упаковать нужно тоже правильно. Боец, открыв посылку, должен найти там всё необходимое для себя, а не искать, кому попала коробка с носками, — делится Варвара. — Также я привожу солдатам личные посылки от их родных, детские письма. Присылают из Амурской области, Владивостока и других далёких от Елабуги городов и сёл. Когда передаёшь что-то нужное, пусть даже это напоминающая о доме мелочь, и видишь, как ребята радуются и расцветают, то понимаешь, что всё делаешь правильно».