Боевая бронированная машина ВСУ западного производства уничтожена противотанковым расчётом «Корнет» под Артёмовском, сообщили в Минобороны РФ. При этом ещё одна машина украинских войск убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава на передовых позициях. На Донецком направлении штурмовики Су-25 поразили опорные пункты и живую силу противника, нанеся удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8. При этом артиллеристы-десантники уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.

Подразделения соединений ВДВ из состава Южной группировки войск ВС РФ уничтожили под Артёмовском боевую бронированную машину ВСУ западного производства пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что российские десантники при помощи приборов наблюдения с тепловизором засекли на Артёмовском направлении колонну ВСУ из двух боевых бронированных машин западного производства, которые двигались в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации личного состава на передовых позициях.

«Пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» противотанковый расчёт уничтожил одну из ББМ противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава. После поражения цели расчёт оперативно свернулся и сменил позицию, где продолжил вести наблюдение в поисках новых целей для уничтожения», — говорится в сообщении.

Российские десантники уничтожили боевую бронемашину ВСУ западного производства

«Днепр»

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.

Как отметили в Минобороны РФ, артиллеристы-десантники нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удалённым от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков. Поразив объекты украинских войск, расчёты маскируют орудие и покидают огневую позицию.

«Работаем ежедневно, без выходных. Выходных у нас не бывает. Погода тоже без разницы какая. Работаем, давим. Чем больше давим, тем их меньше. Победа будет за нами. Ведём контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной тоже хватает техники. Давим всё, что попадается. В основном М777 — чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше», — рассказал командир огневого взвода с позывным Ровный.

Десантники уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра

Работа экипажей Су-25

На Донецком направлении экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты и живую силу противника, нанеся удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

«Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме», — отметили в оборонном ведомстве.

Лётчик Су-25 с позывным Бэбск сообщил, что боевая задача была выполнена «на отлично».

Перехват дронов-разведчиков ВСУ

На Купянском направлении расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ.

БПЛА противника были обнаружены при помощи радиолокационной станции кругового обзора, после чего был произведён пуск ракет на уничтожение. Сбитые дроны использовались украинскими боевиками для корректировки и наведения целей артиллерии.

«Погода нам не помеха. Дождь, снег, метель. Мы всё равно выезжаем и охраняем небо. Машина надёжная, достаточно современная. Показывает себя только с положительной стороны. В последнее время сбивали беспилотники противника «Валькирия», «Лелека-100», «Фурия». В небе видим и другие импортные БПЛА, которые поставляют Украине их партнёры. Это «Пума», «Посейдон» и прочие. У них достаточно большая номенклатура. Но мы всё равно всё видим и отрабатываем», — сказал начальник расчёта ЗРК «Тор-М2» с позывным Восток.

Уничтожение опорного пункта ВСУ «кочующими миномётами»

Артиллеристы 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Отмечается, что расчётами 120-мм миномётов «Сани» применялась так называемая тактика кочующих миномётов, суть которой — в передвижении вдоль линии фронта и работе из заранее подготовленных позиций.

В этот раз артиллеристы прицельным огнём уничтожили опорный пункт ВСУ и помогли штурмовым подразделениям продвинуться вперёд.