Кильский институт: Запад в 2023 году сократил поставки вооружения Украине
- AP
Подсчёты института за период с 24 февраля 2022 года по конец октября 2023-го проанализировал РБК.
Отмечается, что США и их партнёры больше всего отправляли украинским войскам зенитно-ракетные комплексы. Запад обещал Киеву 24 ЗРК, однако их количество увеличилось до 55.
При этом показатели по поставкам других вооружений снизилось. Например, в 2022 году западные страны собирались отправить ВСУ 434 танка и 574 тяжёлых орудия. В результате в 2023 году союзники Киева пообещали предоставить только 380 танков и 236 тяжёлых орудий.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России в ходе ударов по военным объектам на Украине подорвали две установки ЗРК Patriot.