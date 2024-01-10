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Кильский институт: Запад в 2023 году сократил поставки вооружения Украине

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Западные страны в прошедшем году заметно сократили поставки вооружений на Украину по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в данных проекта Ukraine Support Tracker, который был организован Кильским институтом мировой экономики.
Кильский институт: Запад в 2023 году сократил поставки вооружения Украине
  • AP

Подсчёты института за период с 24 февраля 2022 года по конец октября 2023-го проанализировал РБК.

Отмечается, что США и их партнёры больше всего отправляли украинским войскам зенитно-ракетные комплексы. Запад обещал Киеву 24 ЗРК, однако их количество увеличилось до 55.

При этом показатели по поставкам других вооружений снизилось. Например, в 2022 году западные страны собирались отправить ВСУ 434 танка и 574 тяжёлых орудия. В результате в 2023 году союзники Киева пообещали предоставить только 380 танков и 236 тяжёлых орудий.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России в ходе ударов по военным объектам на Украине подорвали две установки ЗРК Patriot.

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