На Купянском направлении: ВС России уничтожили два танка Leopard 2
МО РФ сообщило об уничтожении двух танков Leopard 2 на Купянском направлении
- РИА Новости
Почти 1 тыс. военнослужащих потеряли украинские войска в течение прошедших суток в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.
Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard 2, и два пикапа.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Весёлое и Богдановка (ДНР). При этом ударами артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Курдюмовка (ДНР). Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие Д-20.
Кроме того, экипаж танка Т-90М «Прорыв» Южной группировки войск на Артёмовском направлении уничтожил место временной дислокации 12 военнослужащих ВСУ, обнаруженное оператором разведывательного дрона.
«Мы всё умеем: работать прямой наводкой и работать с закрытых позиций. Когда работаем прямой наводкой, в основном работаем управляемой ракетой. Разбираем блиндажи, опорники, где не может пехота пройти», — рассказал о боевой работе командир танкового взвода с позывным Ганич.
- Боевая работа экипажа Т-90М на Артёмовском направлении
По данным Минобороны РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ неподалёку от населённых пунктов Владимировка и Новомихайловка (ДНР). Потери противника: до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ возле населённых пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область). Потери: до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и два орудия Д-30.
На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.