Военнослужащие группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ. По данным Минобороны РФ, противник потерял в этом секторе до 310 человек, а также два танка, восемь боевых бронированных машин и РСЗО «Град».

В пресс-службе Минобороны РФ 13 февраля сообщили, что на Купянском направлении спецоперации подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре атаки штурмовых групп 30, 44 и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

По данным МО, украинская сторона потеряла до 180 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и пять автомобилей.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Торское и Ямполовка (ДНР).

По оценкам Минобороны, противник потерял здесь до 310 человек, а также два танка, восемь боевых бронированных машин, 27 автомобилей и боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах н. п. Новгородское и Новокалиново (ДНР).

Наряду с этим отражено пять атак формирований 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка (ДНР). Украинская сторона потеряла убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, а также танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Приютное (Запорожская область), Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское (ДНР).

Противник потерял до 250 человек, а также две БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении благодаря активным действиям российской группировки войск при поддержке артиллерии поражены боевики и техника 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Вербовое, Работино (Запорожская область) и Никополь (Днепропетровская область). ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, а также два автомобиля.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны. Боевики и военная техника ВСУ поражены в 114 районах. Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 63 украинских беспилотника.

Работа операторов БПЛА

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры работы операторов БПЛА группировки войск «Восток», которые выполняют боевые задачи на Южно-Донецком направлении. В частности, бойцы рассказывают об эксплуатации и о ремонте беспилотников в мастерской, оборудованной недалеко от боевых позиций.

«Выкатили ребята поломанную «птицу» — она сразу поступает в ремонт. Отремонтировали — отвезли сразу обратно», — говорит техник подразделения БПЛА с позывным Длинный. По его словам, на ремонт одного беспилотника может уйти четыре-пять часов (при наличии необходимых запчастей).

Боец также уточнил, что они производят 3D-печать хвостовиков и механизмов сброса, применяемых в беспилотниках.