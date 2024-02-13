Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении... нанесли поражение живой силе и технике 53 механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское и Новокалиново», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские военные отразили пять атак ВСУ в окрестностях Клещеевки, Ленинского, Шумов, Красногоровки и Георгиевки в ДНР. Потери противника составили до 325 военных.
Также сообщалось, что четыре опорных пункта ВСУ в районе Новомихайловки были заняты штурмовой группой всего из шести человек.